Die Umgebung - STADT, LAND, FLUSS und MEER

Das Dorf São João da Boã Vista gehört zur Gemeinde Tábua. Die gleichnamige Kleinstadt ist 3 km von Casa Fortuna entfernt und hat alles, was man braucht: diverse Supermärkte (z. B. Lidl, Intermarché), ein Hallen- und ein Freibad und einen modernen, von Niederländern betriebenen Bio-Laden mit Restaurant, Verdelhão. Ein Krankenhaus gibt es in Tàbua auch (Centro de Saude).

Aussicht auf Tábua von São Jāo da Boa Vista

Zu Fuß durch den Wald nach Tábua (3 km)

Tábua liegt auf einem von den beiden Flüssen Mondego und Alva durchzogenen Gebiet, zwischen der Serra da Estrella, dem Caramulo-Gebirge und dem Atlantik.

Mondego

Die gesamte Gegend bietet eine einzigartige, abwechslungsreiche Landschaft mit weitläufigen Wanderwegen.

Wanderweg im Alva Tal

Coja (11 km)

Die Kleinstadt Coja liegt am Fluss Alva und bietet nicht nur schöne Bademöglichkeiten, sondern auch einen sehenswerten Stadtkern. Jeden dritten Samstag im Monat findet ein großer Floh- und Kunsthandwerk-Markt statt, bei dem es international zugeht. Viele Hippies.

Praia fluvial de Côja - Fluss-Strand in Côja, mit Restaurant

Coimbra und Viseu

Coimbra (62 km), die ehemalige Hauptstadt des Landes, ist auf jeden Fall einen Besuch wert, schon allein wegen ihrer gut erhaltenen mittelalterlichen Altstadt und der barocken Bibliothek, (Biblioteca Joanina), die in der historischen Universität, auf dem Gelände eines ehemaligen Palastes erbaut wurde.

Viseu (60 km) ist eine sehr geschichtsträchtige Stadt, liegt am Rio Pavia. Die Römer waren da – verschiedene Meilensteine der sich kreuzenden Römerstraßen sind bis heute in der ganzen Gegend erhalten geblieben –, dann kamen die Westgoten und dann die Mauren (Anfang des 8. Jahrhundert). Im Zuge der Reconquista konnte die Region 1057 von den Arabern zurückerobert werden.

Diese gut erhaltene Römerstraße findet man allerdings am Mondego, bei Tábua.

Berge

Serra da Estrela, um die 30 km von Casa Fortuna entfernt.

Der Parque Natural da Serra da Estrela umfasst mit einer Fläche von etwa 1000 km² nahezu das ganze Massiv des höchsten Gebirges von Portugals Festland und ist damit das größte Naturschutzgebiet des Landes. Die natürlichen Wasserfälle von Poço da Broca (28 km), Vide (32 km), Poço da Broca do Muro (32 km), Fraga da Pena (25 km) und Poço Fundeiro (32 km), sind in 45 Minuten über teilweise zwar kurvigen Straßen, jedoch sehr gut zu erreichen.

Zum malerischen Ort Seia, im Estrela Gebirge, kommt man in knapp 40 Minuten (35km entfernt)

Flüsse

Mondego, 10 km und Alva 20 km, Dão bei Santa Comba Dão. In Santa Comba Dão kann man nicht nur im riesigen Praia Fluvial Senhora da Ribeira (18 km) schwimmen gehen oder in Strandbars relaxen, sondern sich auch Kanus ausleihen und stundenlang auf dem Mondego schippern.

Mondego bei Tábua

Gleich „um die Ecke“ von São João da Boã Vista kann man auch im Mondego baden oder Kanu fahren. Sehr schöne Flussstrände findet man ebenfalls am Alva. Natürlich auch Wanderwege, über die man zu den zahlreichen Aussichtspunkten in der Gegend kommt.

Herbst-Ausblick auf die Serra do Açor (Ausläufer der Serra da Estrela)

Rio Alva

Meer: Weite Strände am Atlantik

Figueira da foz, 97 km von Casa Fortuna entfernt, wurde Ende des 19. Jahrhunderts im Land als mondänes Seebad bekannt. Noch immer ist der Badeort am Atlantik für seine weiten Sandstrände und sein Casino Figueira, aber auch für verschiedene Musik- und Sportveranstaltungen bekannt. Figueira da foz ist in einer guten Stunde bequem über die Autobahn zu erreichen.

Etwas weiter nördlich liegen die Orte Quiaios und Tocha, die für ihre einsamen, wunderschönen Strände bekannt sind, wie auch die Strände bei Mira bis hin zu Aveiro.

Wandern

Keine 10 km von der Casa Fortuna entfernt beginnt die große Wanderroute von Mondego.

Sie ist eine Route von 142 km Länge und durchquert die Gemeinden Montemor-o-Velho, Coimbra, Penacova und Tábua, die alle durch den Fluss Mondego verbunden sind.

Die Route ermöglicht es dem Besucher, zahlreiche natürliche, landschaftliche und kulturelle Sehenswürdigkeiten rund um den wichtigsten portugiesischen Fluss zu entdecken.

Dank der verschiedenen Gebirgszüge, die Tàbua umgeben, erwarten den Besucher reizvolle touristische und kulturelle Attraktionen. Diese Attraktionen reichen von den Tälern, die von Flüssen und Bächen geformt wurden, über kristallklares Wasser, bis hin zu riesigen Granitfelsen wie Pedra da Sé, (13 km) Penedo Cabana (12 km) oder Penedo Oxcilante,(42 km), von der Natur geformte Aussichtspunkte.

Diverse Wandermöglichkeiten gibt es auch von Oliveira do Hospital (17 km), ein Ort, der zur Zeit des Zweiten Kreuzzuges (1147–1149) gegründet wurde. Zahlreiche Baudenkmäler stehen im Kreis Oliveira do Hospital, insbesondere eine Reihe Sakralbauten, Herrenhäuser und Brunnenanlagen. Sehr sehenswert sind auch die mozarabische Kirche São Pedro de Lourosa in Lourosa und die barocke Kirche in São Gião. In der Gemeinde Bobadela stehen römische Ruinen und ein gut erhaltenes Amphitheater.

Ervedal da Beira (Oliveira do Hospital) Felsige Gegend mit fantastischer Aussicht

Ervedal da Beira

Oliveira do Hospital Wandern - Caminhos de Xisto

Wandern/Spazieren Oliveira do Hospital

Die besten Wanderwege in Caldas da Felgueira (31 km): Wandern/Spazieren Nelas, Caldas da Felgueira

Radtouren

Radtouren mit Fahrradverleih auf der ecopista do Dão, zwischen Santa Comba Dao (25 km) und Viseu (60 km)

Reiten

Wer die eindrucksvolle Gegend zu Pferde erkunden will, hat die Möglichkeit, über Portugal by horse den passenden Vierbeiner für einen Trip zu finden.

Reitunterricht kann man auch auf der Quinta Lusitânia nehmen.

Wanderreiten und Natural HorseWomanship mit den Pferden von Conny Kadia

Couching mit Pferden und Natual Horsewomanship bietet Conny Kadia in Seixo da Beira an, im Kreis Oliveira do Hospital.

Yoga

Yoga: Sehr zu empfehlen ist dafür die Cara Creek Eco Lodge in Fiais da Baira, wo man bei der Amerikanerin Ashley in purer Natur Yoga-Stunden buchen oder auch Kurse belegen kann, um sich als Yoga-Leher*in ausbilden zu lassen. (Unterricht auf Englisch und Portugiesisch)

Gastronomie

Casa Fortuna liegt übrigens inmitten in eines der ältesten Weinanbaugebiete, mit der kontrollierten Herkunftsbezeichnung DOC Dão (Denominação de Origem Controlada) – ein Paradies für Weinreisende.

Die wichtigsten Rebsorten sind für Rotwein Tourigo, Tinta Pinheira und Alvarelhão, für Weißwein Arinto, D. Branca und Barcelos.

Aus der Dão Region kommt auch der berühmte cremige Bergkäse, Quejo de Ovelho, ein ganz besonderer Schafskäse, der naturbelassen von Bergbauern aus kleinen Tälern stammt.

Auflugstipps und Kulinarisches in der Region Dão

Restaurants

Tábua:

Verdelhão – kreative Bio-Gemüse-Gerichte, frischer Fisch, gute Steaks in entspannter Atmosphäre. Vorzügliche Weinauswahl. R. Indústria 35

Hotel Luna - mit Apetitiv-Bar Beirão. Regionale im Restaurant Oliva, wo man auch den Quejo de Ovelho und Dão-Weine kosten kann. Av. Professor Dr. Caeiro da Matta, Telefon: +351 235 249 170

Arte E Tempero - amerikanische, brasilianische und südamerikanische Küche, bekannt für ihre Burger. Bieten auch diverse Salate und vegane Gerichte an. Rua Doutor Francisco Beirão Edf Coca Loja 2 A, Telefon: +351 969 254 179

Weitere Restaurants in Tábua und Umgebung.

In der Umgebung gibt es fast in jedem Dorf Wochenmärkte, wo man Gemüse, spezielle gegrillte Hähnchen (Frango assado) bis hin zu Filz-Pantoffeln fast alles kaufen kann.